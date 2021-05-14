ماكرون يدين الهجمات الصاروخية على إسرائيل

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بشدة" الهجمات الصاروخية على إسرائيل التي تبنتها "حركة حماس وجماعات إرهابية أخرى"، وفق ما جاء في بيان لقصر الإليزيه.

وأضاف البيان أن ماكرون اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقدم له التعازي إثر "الخسائر العديدة التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين نتيجة العمليات العسكرية والاشتباكات المستمرة مع إسرائيل".

كما دعا ماكرون الرئيس الفلسطيني إلى "استخدام كل وسائل نفوذه حتى يعود الهدوء بأسرع ما يمكن".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي سيتصل لاحقا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يقدم دعمه الكامل لوساطته.

وأعرب ماكرون عن تصميمه على "العمل مع جميع الأطراف لوضع حد للتصعيد في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن "العودة إلى الهدوء والسلام هي أولويتنا."

المصدر: RT