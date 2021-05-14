وحدات وآليات عسكرية إسرائيلية على تخوم قطاع غزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو وحدات من الجيش الإسرائيلي وعددا من المدرعات والآليات العسكرية محتشدة بالقرب من تخوم قطاع غزة.

إلى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" حول النية لدخول القوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة: "هل لدينا مثل هذه النية؟ لدينا خطط وأوامر بأن نكون مستعدين للقيام بذلك، لكن في الوقت الحالي لا توجد قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة".

إقرأ المزيد

ورد المتحدث باسم الجيش على سؤال لتوضيح ما إذا كانت لدى الجيش معلومات حول إمكانية بدء مثل هذه العملية في الأيام المقبلة، وقال: "لا ، ولكن حتى لو كان هناك معلومات، فلن يتم الإعلان عنها مسبقا".

ونفى الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، الأخبار التي انتشرت بشأن بدء العملية البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى حصول سوء فهم في نقل المعلومات.

المصدر: RT