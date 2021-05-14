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بوتين: النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يخص بشكل مباشر مصالحنا الأمنية

أخبار العالم العربي

بوتين: النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يخص بشكل مباشر مصالحنا الأمنية
Sputnik Alexei Nikolsky
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن التصعيد الحاد الحالي في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني يشكل خطرا مباشرا على مصالح بلاده الأمنية.

وصرح بوتين في مستهل اجتماع عقده اليوم الجمعة مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "أدعو زملائي إلى طرح مواقفهم إزاء آخر مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، وأقصد بذلك تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. يجري ذلك على مقربة مباشرة من حدودنا، ويخص بشكل مباشر مصالحنا الأمنية".

وأجرت روسيا في الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات في مسعى لتهدئة الوضع في الأراضي المقدسة، حيث أسفر القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة عن سقوط ضحايا بين المدنيين من كلا الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.

المصدر: RT

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