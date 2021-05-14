"سرايا القدس" تقصف موقع نحال العوز بعدد من قذائف الهاون

أفاد مراسل RT أن "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، قصفت موقع نحال العوز الإسرائيلي بعدد من قذائف الهاون الثقيلة.

وقد رد الجيش الإسرائيلي بشن غارة حربية وإطلاق عدد من القذائف المدفعية على شمال قطاع غزة.

وكانت "القسام"، أعلنت في وقت سابق اليوم أنها استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة من طراز "شهاب" مصنع الكيمياويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت قبل قليل طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.

المصدر: RT