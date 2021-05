تحذيرات من متطرفين في التجمعات الفلسطينية داخل الخط الأخضر والشرطة الإسرائيلية توضح

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات من مسلحين بالشوارع في الأحياء الفلسطينية يقولون إنهم شرطة، لكن بدون بطاقات تعريف بأسمائهم، منوهين بأن هؤلاء مستوطنون من تنظيم مسلح.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول شبان يحملون أسلحة دون بطاقات تعريفية.

من جهته قال الناطق بلسان الشرطة، ميكي روزنفيلد، إن "الذين يظهرون في الفيديو محققين من الشرطة لصد المواجهات واعمال الشغب، وأن اللزقة الموجودة على صدورهم( الجمجمة) ليست تابعة للوحدة وتم نزعها".

"Police foreign press Spokeman

In connection to the Video circling around on social media in the area of Jaffa, ( plain clothes officers,)

The unit on the scene was detectives in the Jaffa area to prevent riots and disturbances

The patch that you saw on the vest was not from the unit and was removed".

"في الفيديو..المرأة تسأل بالعبرية : من أنتم؟ ما هذا الشيء؟ ماذا يعني ذلك ؟!!".

في سياق متصل ذكرت "مكان" الإسرائيلية، بأن الشرطة بدأت بادخال مستعربين من حرس الحدود إلى المدن المختلطة لاعتقال الفلسطينيين المشاركين في الاحتجاجات غير المسبوقة داخل إسرائيل.

