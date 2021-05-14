غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، 6 منها استهدفت مباني في مجمع أنصار الحكومي غرب المدينة.

من جانب آخر، قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف الأراضي الزراعية القريبة من منازل المواطنين شرق خانيونس جنوب القطاع.



وردت الفصائل الفلسطينية المقاتلة برشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في عدة بلدات محاذية لقطاع غزة.

وأكد مراسلنا في قطاع غزة أن الغارات الأخيرة استهدفت بيوت المدنيين ومناطق حيوية.



ونفذت القوات الإسرائيلية أمس الخميس قصفا جويا وبريا عنيفا وصف بعملية تنفيذ لما يسمى بالأرض المحروقة.



وأظهر مقطع فيديو وحدات من الجيش الإسرائيلي وعددا من المدرعات والآليات العسكرية محتشدة بالقرب من تخوم قطاع غزة.

إلى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" حول النية لدخول القوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة: "هل لدينا مثل هذه النية؟ لدينا خطط وأوامر بأن نكون مستعدين للقيام بذلك، لكن في الوقت الحالي لا توجد قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة".

وفي وقت سابق، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة "حماس" الفلسطينية بتلقي أفرادها ضربات قاسية على خلفية التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT