مقتل 9 فلسطينيين وإصابة نحو 500 خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

سادت حالة من التوتر المتزايد اليوم الجمعة الضفة الغربية، مع ورود أنباء عن اندلاع اشتباكات في مناطق متفرقة بين السكان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأفادت مراسلة RT في الضفة الغربية بأن مواجهات اندلعت في مختلف أرجاء الضفة، منها الخليل وبيت إيل وبيت لحم وسلفيت وقلقيلية وطولكرم وأريحا ونابلس، مشيرة إلى أن بيت إيل خاصة تشهد حاليا إطلاقا كثيفا للرصاص الحي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن تسعة مواطنين قتلوا منذ مطلع اليوم بالرصاص الإسرائيلي، منهم ستة أشخاص قتلوا خلال المواجهات في أريحا ورام الله وسلفيت ونابلس وجنين، بالإضافة إلى فلسطيني آخر قتل في وقت سابق من اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن عن مدخل مستوطنة عوفرا، شرق رام الله.

שלושה הרוגים בגדה היום ועוד עשרות פצועים מירי חי וכדורי גומי הועברו לבתי חולים ברמאללה , שכם, חברון ,טולכרם , ג'נין , סלפית , בית ג'אלא . מדובר במחאה המסיבית ביותר בגדה המערבית מאז החלו העימותים בירושלים וההסלמה ברצועה pic.twitter.com/Nzoak3ovEt — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) May 14, 2021

كما أصيب 474 فلسطينيا على الأقل خلال مواجهات اليوم، حسب "الهلال الأحمر".

وأشارت مراسلتنا إلى أن خمسة أشخاص اعتقلوا خلال مواجهات عند حاجز الجلمة شمال جنين، فيما تجمع مجموعة كبيرة من المستوطنين على طريق أريحا-رام الله قرب قرية الخان الأحمر.

وأوضحت مراسلتنا أن المواجهات في معظم المناطق اندلعت على عدة جولات، فجرا ثم بعد صلاة الجمعة، مؤكدة أن عددا من المناطق شهدت عمليات إطلاق نار.

وأفادت مراسلتنا بوجود كمائن للمستوطنين، مؤكدة إحراق سيارة تابعة لمستوطن في بلدة بيت فوريك.

كما أكدت مراسلة RT إحراق برج عسكري تابع للقوات الإسرائيلية في طولكرم، لافتة إلى أن الاشتباكات امتدت حاليا إلى مناطق جديدة لم تشهد مثل هذه الاضطرابات سابقا.

وقالت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي يستخدم أساليب قمع بالغة الشدة بحق المحتجين منها جرافة وقناصة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية فرقت باستخدام قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي مسيرات فلسطينية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، واشتباكات اندلعت بين الطرفين في كل من مدينتي الخليل ووقلقيلية وبلدتي بيتا وقصرة وقرى أوصرين وبيت دجن وكفر قدوم ودار صلاح ومادما وبورين وأسكاكا ونعلين، بالإضافة إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة ومحيط مصانع "غاشوري" الإسرائيلية غرب طولكرم وحاجز حوارة جنوب نابلس.

وأكدت الوكالة وقوع عشرات حالات الاختناق بالغاز بين الفلسطينيين خلال هذه المواجهات، بالإضافة إلى إصابات متعددة بالرصاص الحي.

كما صرح مازن شحادة، رئيس مجلس قرية عوريف في جنوب نابلس، لـ"وفا" أن شابا فلسطينيا أصيب في منطقة البطن برصاص الجيش الإسرائيلي عقب تصدي أهالي القرية لهجوم من قبل مجموعة من المستوطنين.

المصدر: RT + وفا