بالعربية والعبرية.. ماكرون يناشد الفلسطينيين والإسرائيليين "وقف دوامة العنف"

على خلفية التصعيد العسكري الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بنداء تهدئة إلى طرفي النزاع، بأربع لغات.

وذكر ماكرون في هذا النداء الذي نشر على حسابه الرسمي في "تويتر" باللغات العربية والعبرية والفرنسية والإنجليزية: "يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار وأدعوا للهدوء والسلام".

מערבולת האלימות חייבת להיפסק במזרח התיכון. אני קורא בתקיפות להפסקת אש ולדיאלוג. אני קורא לרגיעה ולשלום.

يجب ان تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من اجل وقف إطلاق النار والحوار. أنادي للهدوء والسلام. https://t.co/FI2E0HNuWP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2021

ويأتي ذلك على خلفية استمرار القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين من كلا الطرفين.

المصدر: RT