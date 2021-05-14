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مراسلتنا: أنباء عن استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبة على حدود لبنان

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: أنباء عن استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبة على حدود لبنان
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أفادت مراسلتنا بورود أنباء عن انباء عن استهداف وحدات الجيش الإسرائيلي لمركبة على الحدود مع لبنان.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر لبنانية بأن طائرة إسرائيلية استهدفت اليوم الجمعة مركبة الية على الحدود السورية اللبنانية كانت تقل أسلحة.

وقال موقع "lbci" اللبناني إن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف آلية معدة للتهريب في منطقة الجنطلية داخل الأراضي السورية المحاذية لمنطقة الهرمل في شمال لبنان واقتصرت الأضرار على الماديات.

يتبع..

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