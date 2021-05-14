 
مباشر

آلاف الأردنيين يحتشدون قرب الحدود مع فلسطين (صور)

أخبار العالم العربي

آلاف الأردنيين يحتشدون قرب الحدود مع فلسطين (صور)
Reuters
مظاهرة في عمان للتضامن مع الشعب الفلسطيني أول أيام عيد الفطر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qe8w

زحف آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، لدعم الشعب الفلسطيني.

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 قتيلا و830 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 قتيلا و830 مصابا

وشهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وطالب المتظاهرون السلطات بفتح الحدود، ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد ضمن هاشتاغ "#يلا_على_الحدود".

ومن المقرر أن يؤدي المحتشدون خطبة وصلاة الجمعة في منطقة الكرامة الحدودية، لمؤازرة الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة "وفا" بأن المشاركين توافدوا صباحا إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة إسرائيل في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

آلاف الأردنيين يحتشدون قرب الحدود مع فلسطين (صور)
royanews
آلاف الأردنيين يحتشدون قرب الحدود مع فلسطين (صور)
آلاف الأردنيين يحتشدون قرب الحدود مع فلسطين (صور)
آلاف الأردنيين يحتشدون قرب الحدود مع فلسطين (صور)

المصدر: "خبرني"+"رؤيا"+"وفا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا