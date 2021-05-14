بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على سيارات مدنيين عرب داخل الخط الأخضر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء الشرطة الإسرائيلية على سيارات مدنيين عرب فلسطينيين في بلدة أم الفحم داخل الخط الأخضر.

ويمكن رؤية عناصر الشرطة وهي بصدد ركل السيارات العابرة وتخويف ركابها عبر إطلاق أعيرة نارية.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ستحقق في مقطع الفيديو المتداول لاتخاذ التدابير اللازمة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الشبان في مناطق أم الفحم وعين ماهل وباقة الغربية والشيخ دنون خلال مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة تنديدا باعتداءات المستوطنين ونصرة للقدس وغزة، بحسب شهود عيان.

المصدر: وسائل إعلام عبرية + RT