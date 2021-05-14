ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية من طراز غراد

قصفت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، مدينة عسقلان برشقة صاروخية من طراز "غراد".

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وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الفلسطينية عن قصف عسقلان بـ100 صاروخ، "ردا على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية".

وسمع دوي صافرات الإنذار في عسقلان بعد إطلاق الصواريخ من غزة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا، بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

المصدر: RT