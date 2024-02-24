لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /23.02.2024/ وأبرز مستجداتها

في اليوم الـ140 للحرب في غزة، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته "لليوم التالي"، فيما يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع، بظل استمرار المفاوضات للتوصل إلى هدنة وتبادل الأسرى.

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يتبع..