مسؤول إسرائيلي للقناة "12" العبرية: هدفنا التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى قبل شهر رمضان

أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع في تصريح لقناة "12" العبرية يوم الجمعة، بأن هناك احتمالا بتحقيق اجتماع باريس اختراقا باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين حماس وتل أبيب.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن هدفهم التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى قبل شهر رمضان.

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وكانت مصادر في إسرائيل قد أعربت عن تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق صفقة جديدة، وأنها تنتظر تليينا فعليا في موقف حماس.

وقال رئيس الحزب الدولاني الوزير عضو مجلس الحرب بيني غانتس، في مؤتمر صحفي، إن هناك مؤشرات لتقدّم ممكن نحو صفقة تنجز قبل حلول رمضان.

وأشارت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" أن هناك مصالح مشتركة لكل الأطراف بمثل هذه الصفقة، منها رغبة حماس بمنع أو إرجاء اجتياح رفح الذي يهدّد به نتنياهو وغانتس، ورغبة إسرائيل بمنع سيناريو "وحدة الساحات" في رمضان، ومنع حرب إقليمية، واستعادة المحتجزين، وقلق الدول العربية والولايات المتحدة من توسع الحرب في رمضان لمناطق أخرى.

وبدأت المفاوضات التي تجرى في العاصمة الفرنسية باريس بهدف التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وقرر مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل الخميس إرسال وفد تفاوضي إلى باريس في إطار المحادثات.

والأسبوع الماضي، تعثرت اجتماعات استضافتها القاهرة لبحث الصفقة وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسبما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

جدير بالذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تتوسط للتوصل إلى اتفاق محتمل لإطلاق سراح قرابة 134 أسيرا يعتقد أن حماس تحتجزهم منذ 7 أكتوبر في غزة.

المصدر: RT + قناة "12" العبرية