إعلام عبري: مجلس الحرب الإسرائيلي يصادق على مشاركة رئيس الموساد في مباحثات باريس

ذكر موقع "واللا" الإخباري العبري مساء يوم الخميس أن مجلس الحرب الإسرائيلي صادق على مشاركة رئيس الموساد دافيد برنياع في مباحثات باريس يوم الجمعة.

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وتستعد إسرائيل يوم الجمعة للمشاركة للمرة الثانية في اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية باريس تهدف إلى التوصل إلى تأمين صفقة بشأن تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ مبعوث الرئاسة الأمريكية بريت ماكغورك أن تل أبيب ستمنح "تفويضا أوسع" لوفدها المفاوض بغية التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حماس ووقف إطلاق نار بغزة.

ونقلت الهيئة عن غالانت قوله لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط خلال لقائه في تل أبيب: "سنمنح الوفد المفاوض تفويضا أوسع من أجل إطلاق سراح الرهائن، وفي الوقت نفسه سنعزز توسيع العملية البرية في غزة".

ولم تفصح الهيئة عن فحوى التفويض الذي سيتم منحه للوفد الإسرائيلي المفاوض.

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ويرأس مدير المخابرات الإسرائيلية "الموساد" ديفيد بارنياع وفد تل أبيب إلى المفاوضات التي تشارك فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر.

ووصل ماكغورك إسرائيل الخميس بعد زيارة إلى مصر لبحث سبل دفع صفقة جديدة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين ووقف إطلاق نار مطول في غزة.

ولم تنشر الولايات المتحدة أو إسرائيل جدولا زمنيا لزيارة المبعوث الأمريكي.

والأسبوع الماضي، تعثرت اجتماعات استضافتها القاهرة لبحث الصفقة وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسب هيئة البث.

وفي 13 فبراير قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم إعادة وفده إلى القاهرة لمزيد من المحادثات.

المصدر: وسائل إعلام عبرية