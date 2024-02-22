مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط يبلغ إسرائيل ضرورة تحقيق تقدم في المفاوضات مع حماس

أعلن مبعوث البيت الأبيض ومنسق شؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك أنه أبلغ إسرائيل بتحقيق تقدم في المفاوضات وعليهم إرسال وفد إلى باريس.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصادر مطلعة أن ماكغورك أبلغ الإسرائيليين بضرورة التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" وإرسال وفد إلى محادثات باريس.

وأخبر ماكغورك، الذي يزور تل أبيب حاليا، الجانب الإسرائيلي بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى حاجة ملحة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بسبب ظروف المحتجزين الإسرائيليين واقتراب شهر رمضان، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس".

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وحسب المصادر ذاتها، فقد حث المسؤول الأمريكي إسرائيل على إرسال وفد إلى محادثات باريس المزمع عقدها غدا الجمعة بمشاركة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومسؤولين قطريين ومصريين.

ونقل ماكغورك رسالة إلى الإسرائيليين بوجود تقدم في المفاوضات بين "حماس" والوسطاء القطريين والمصريين وبأن الحركة "مستعدة لإبداء مرونة".

وتعد هذه ثاني جولة من نوعها في باريس بمشاركة رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية للتوصل إلى تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وعقدت المحادثات السابقة في العاصمة الفرنسية أواخر الشهر الماضي وأسفرت عن وضع إطار لاتفاق محتمل، ثم أعقبها اجتماع في القاهرة يوم 13 فبراير/شباط الجاري.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق خلال لقائه بماكغورك في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب إنهم سيوسعون الصلاحيات الممنوحة لمفاوضي تل أبيب بشأن الرهائن مع استعداد الجيش لمواصلة العمليات البرية المكثفة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مناقشتهما (غالانت وماكغورك) ركزت على الجهود المبذولة لإعادة 134 إسرائيليا في القطاع، والتطورات العملياتية في معاقل حماس في وسط وجنوب غزة، وجهود المساعدات الإنسانية التي تيسر دخولها إسرائيل بالتعاون مع واشنطن والشركاء الدوليين.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ139 حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

المصدر: RT