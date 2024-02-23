الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارات جوية استهدفت منازل في بلدة كفركلا اللبنانية

نشر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة مقطع فيديو يذكر فيه أنه استهدف منازل بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأظهر الفيديو قصفا مكثفا و"غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منازل في بلدة كفركلا في القطاع الشرقي بجنوب لبنان".

ونعى "حزب الله" يوم الجمعة، أحد مقاتليه واثنين من العاملين الطبيين الذين قتلوا أمس بغارة إسرائيلية على بلدة بليدا جنوب لبنان، معلنا استهداف مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة.

إقرأ المزيد

كما عرض "حزب الله" اللبناني يوم أمس مشاهد من عملية استهدافه لتجمع الجنود الإسرائيليين داخل أحد المنازل في مستوطنة المطلة والمنارة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

إقرأ المزيد

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة. فيما شهدت منطقة كفر رمان المكتظة بالسكان في قضاء النبطية جنوب لبنان، يوم أمس غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

المصدر: RT