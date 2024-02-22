"حزب الله" اللبناني ينشر مشاهد لاستهداف مقاتليه تجمعا للجنود الإسرائيليين في "مستوطنة المطلة"

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لتجمع الجنود الإسرائيليين داخل أحد المنازل في مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأكد حزب الله في بيان: "استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يتحصن فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة".‏

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء الخميس مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في كفر رمان بقضاء النبطية، فيما أكد استهدافه للتجهيزات التجسسية وموقعين لتجمع جنود الجيش الإسرائيلي بالمنارة والمطلة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وشهدت منطقة كفر رمان المكتظة بالسكان في قضاء النبطية جنوب لبنان، مساء اليوم غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

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ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة. فيما حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من أنه إذا دخلت إسرائيل في حرب ضد "حزب الله"، فيجب أن تستعد البلاد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

المصدر: RT