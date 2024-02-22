"حزب الله" يعرض مشاهد لاستهداف التجهيزات الإسرائيلية في موقع بركة ريشا

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهداف مقاتليه لتجهيزات "جمع حربي" في موقع بركة ريشا التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله، مساء يوم الخميس، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف تجهيزات جمع حربي في موقع بركة ريشا".

كما عرض "حزب الله" مقطع فيديو "لمشاهد عن عملية استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة المطلة".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء الخميس مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في كفر رمان بقضاء النبطية، فيما أكد استهدافه للتجهيزات التجسسية وموقعين لتجمع جنود الجيش الإسرائيلي بالمنارة والمطلة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وشهدت منطقة كفر رمان المكتظة بالسكان في قضاء النبطية جنوب لبنان، مساء اليوم غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة. فيما حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من تداعيات الحرب ضد "حزب الله"، والاستعداد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

المصدر: RT