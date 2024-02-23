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لقطات مصورة للشرطة الإيطالية تضرب طلابا مؤيدين لفلسطين تثير الغضب والحنق في إيطاليا (صور + فيديو)

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لقطات مصورة للشرطة الإيطالية تضرب طلابا مؤيدين لفلسطين تثير الغضب والحنق في إيطاليا (صور + فيديو)
RT
الشرطة الإيطالية تضرب طلابا مؤيدين لفلسطين
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لاقت لقطات مصورة للشرطة الإيطالية وهي تضرب طلابا يؤيدون الفلسطينيين سخطا وتنديدا واسعين في إيطاليا، ودعت المعارضة وزير الداخلية إلى المثول أمام البرلمان.

وتصدت الشرطة لمسيرات طلابية في مدينتي فلورنسا وبيزا بمنطقة توسكاني.

وأثارت صور أفراد شرطة يستخدمون هراواتهم في ضرب محتجين في بيزا موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي وبين السياسيين.

وأظهرت مقاطع فيديو الطلاب وهم يتراجعون تحت وطأة وابل من الضربات من أفراد الشرطة.

وسمعت إحدى الشابات وهي تصرخ "أهكذا تضربون أطفالكم؟".

ونشرت إيلي شلين زعيمة الحزب الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، مقطع فيديو على فيسبوك لمشاهد قالت إنها "غير مقبولة تظهر محاصرة الشرطة طلابا في زقاق ومهاجمتهم وضربهم".

وذكرت أن حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني المنتمية إلى تيار اليمين تنشئ "مناخا من القمع" في البلاد، ولم تعلق الحكومة بعد على سلوك الشرطة.

وقال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء السابق وزعيم حركة (5 نجوم) ذات الميول اليسارية، إن الصور "مقلقة" و"لا تليق ببلادنا".

وأفاد رئيس نقابة الاتحاد الوطني لأفراد الشرطة إنسو ليتيتسيا، بأن احتجاجات الطلاب كثيرا ما تكون مخترقة من "محرضين خبراء" وإنه لا ينبغي إطلاق الأحكام حتى الانتهاء من التحقيق.

وذكر معلمون من مدرسة روسولي الثانوية في بيزا أنهم "ذُهلوا" من معاملة المحتجين الذين كان أغلبهم من القاصرين.

وأضاف المعلمون في بيان "وجدنا فتية وفتيات من فصولنا يرتجفون وفي حالة صدمة جراء الضرب الذي تعرضوا له".

وردا على عنف الشرطة، خرج 5000 آلاف شخص في ساحة كافاليري وهي الساحة نفسها التي اعتدى فيها الأمن على الطلاب للتعبير سلميا عن تضامنهم مع المتظاهرين.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام إيطالية

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