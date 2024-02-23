اعتقلوا بعد فقدان اثنين من المارينز.. توجيه اتهامات لـ 4 أشخاص بشبهة نقل أسلحة إيرانية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس، توجيه اتهامات إلى 4 أشخاص لصلتهم بمركب ضبطت البحرية الأمريكية على متنه أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.

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وقالت وزارة العدل في بيان إن الأربعة، وهم يحملون بطاقات هوية باكستانية، احتجزوا خلال عملية نفذت في 11 كانون الثاني/يناير وصعد خلالها جنود من القوات الخاصة في البحرية الأمريكية على متن مركب شراعي قبالة سواحل الصومال حيث صادروا مكونات صواريخ إيرانية الصنع.

وأضاف البيان أن الأسلحة التي عثر عليها على متن المركب "يزعم توافقها مع الأسلحة التي استخدمها المتمردون الحوثيون في هجماتهم الأخيرة التي استهدفت سفنا تجارية وأخرى عسكرية أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وخلال هذه العملية فقد اثنان من قوات البحرية الأمريكية، ولاحقا تم الإعلان عن وفاتهما بعد فشل تحديد مكانهما اثر مهمة بحث استمرت 10 أيام.

ومثل الرجال الأربعة وهم محمد بهلوان ومحمد مظهر وغفران الله وإزهار محمد للمرة الأولى الخميس أمام قاض في محكمة في ريتشموند بولاية فيرجينيا، حيث وجهت المحكمة إلى بهلوان تهمة نقل رأس حربي بشكل غير قانوني والإدلاء بأقوال كاذبة، أما الثلاثة الآخرون فقد اتهموا بتقديم معلومات كاذبة لجنود خفر السواحل الأمريكي حول طاقم السفينة وحمولتها.

ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال ادانتهم بالإدلاء بأقوال كاذبة، أما محمد بهلوان فيواجه أيضا عقوبة السجن لمدة 20 عاما إذا أدين بتهمة نقل رأس حربي بطريقة غير مشروعة.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند إن "وزارة العدل ستستخدم كل سلطة قانونية لمحاسبة أولئك الذين يسهلون تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين وحماس والفصائل الأخرى التي تعرض أمن الولايات المتحدة وحلفائها للخطر".

المصدر: أ ف ب