إحداها استهدفت إيلات.. الحوثيون يعلنون عن 3 عمليات هجومية نوعية

أعلن الحوثيون مساء الخميس تنفيذ 3 عمليات هجومية الأولى استهدفت منطقة إيلات، والثانية سفينة بريطانية في خليج عدن ما أدى إلى احتراقها، والثالثة استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان "انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، قامت القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية".

وأضاف أن العمليات كانت على النحو التالي "الأولى أطلقت خلالها القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير في القوات المسلحةِ اليمنية عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أهداف مختلفةٍ للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وتابع قائلا "فيما العملية الثانية في خليجِ عدن، حيث نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة بريطانية (ISLANDER)، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى نشوب حريق فيها".

وصرح بأن العملية الثالثة فقد تم خلالَها استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.

وشدد على "أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ واجباتِها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمنِ في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني".

وأكد سريع "أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

المصدر: RT