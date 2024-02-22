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عبد الملك الحوثي: أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا بالبحر (فيديو)

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عبد الملك الحوثي: أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا بالبحر (فيديو)
@MMY1444
قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي
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أعلن قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي في كلمة يوم الخميس، عن إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم بالبحر.

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وقال في كلمته حول آخر المستجدات والتطورات، إن جبهة اليمن اتجهت إلى التصعيد في العمليات مقابل توجه إسرائيل إلى التصعيد أكثر في قطاع غزة.

وأضاف "سنستمر في عملياتنا ونتجه إلى تصعيد العمليات التي تستهدف الأعداء إسنادا لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني".

وتابع قائلا "عملياتنا على الأهداف الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بلغت 183 صاروخا وطائرة مسيرة"، مؤكدا أن العمليات المساندة لغزة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ومضيق باب المندب مستمرة وفي تصعيد.

وأشار إلى أن "التصعيد في عمليات البحر تصاعدت كما ونوعا وتم تفعيل الصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب العسكرية، بالإضافة إلى إدخال سلاح الغواصات في العمليات في البحر وهو مقلق للعدو"، وفق ما جاء على لسانه.

وذكر عبد الملك الحوثي أن عدد السفن المستهدفة في البحر بلغت 48 سفينة، موضحا أن "هناك إنجازا معلوماتيا فاجأ العدو من تمكن القوات المسلحة اليمنية من الحصول على معلومات هوية مالك السفينة وتبعيتها ووجهتها".

وصرح بأن "كل الوسائل التي أمكنهم أن يستخدموها لحجب المعلومات عن السفن استخدموها وفشلوا ولا نزال نتمكن من الحصول على المعلومات الدقيقة".

وقال "نتحدى الأمريكيين أن يثبتوا أن السفن المستهدفة ليست حسب التصنيف المعلن عنه بعد الاستهداف وأنها لا تتبع أمريكا أو بريطانيا أو إسرائيل".

المصدر: "سبأ"

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