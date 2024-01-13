"واشنطن بوست": البحث مستمر عن جنديين من قوات الكوماندوز الأمريكية فقد أثرهما قبالة سواحل الصومال

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن البحث مستمر عن جنديين من قوات الكوماندوز التابعة للبحرية الأمريكية سقطا في المياه في خليج عدن قبالة سواحل الصومال.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين: "تجري عملية البحث والإنقاذ قبالة سواحل الصومال".

وبحسب الصحيفة، فإن الحادث لا يتعلق بالضربات الأخيرة على اليمن، ولا بالاستيلاء الأخير على سفينة تحمل علم جزر مارشال.

في وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أنه تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من البحارة الأمريكيين أثناء قيامهما بعمليات الخميس قبالة سواحل الصومال.

وقالت القيادة المركزية إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة "لتحديد مكان" المفقودين، مضيفة أنهما كانا بين البحارة الذين "تم نشرهم في منطقة عمليات الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لدعم مجموعة واسعة من المهام" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري محدود في الصومال يركز على التهديد الذي تشكله حركة "الشباب" المتشددة التي نفذت هجمات ضد الحكومة الصومالية.

المصدر: واشنطن بوست