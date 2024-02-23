"سرايا القدس" تبث لقطات لقصف بعشرات الصواريخ استهدف مواقع وتحشدات عسكرية إسرائيلية (فيديو)

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" لقطات لقصف بعشرات الصواريخ استهدف مواقع وتحشدات عسكرية إسرائيلية.

وقالت السرايا تعليقا على الفيديو "مشاهد من حمم الهاون التي دُكّت بها المواقع والتحشدات العسكرية في محاور التقدم".

ودخلت الحرب في غزة اليوم الجمعة يومها الـ140، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

إقرأ المزيد

هذا، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.

وقالت الهيئة إن وثيقة نتنياهو تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، وتتضمن كذلك إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة متاخمة للبلدات الإسرائيلية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وثيقة نتنياهو تنص على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل على بند إغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.

ووفق ما أفاد مراسلنا فإن الخطة تشمل:

1- نزع سلاح حركة حماس والجهاد الإسلامي

2-إنهاء عمل الاونروا

3- تسليم قيادة غزة لكيانات غير سياسية وغير معروفة وتكون مقبولة إسرائيليا

4- إبقاء العمل العسكري الإسرائيلي متاحا في قطاع غزة ومنع أي تهديد لفترة طويلة وإنشاء ممرات آمنة في داخل القطاع

5- مراقبة الحدود المصرية من الجيش الإسرائيلي

6- يتم تمويل القيادة الجديدة في غزة ومشروع إعادة الإعمار من قبل دولة تكون ذا باع في العمل على إنهاء التشدد الديني ومقبولة إسرائيليا.

المصدر: RT + وسائل إعلام