مراسلنا: مقتل 8 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلهم شرق رفح

أفاد مراسلنا اليوم الجمعة، بمقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية استهدف منزلا لعائلة معمر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

إقرأ المزيد

كذلك أفاد المراسل بمقتل فلسطيني تاسع جراء قصف منزل عائلته في مخيم يبنا وسط مدينة رفح.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة R.P.G في محور التقدم شرق خان يونس.

وفي وسط القطاع، قتل فلسطينيان إثر قصف طائرة مروحية خيمة للنازحين في بلدة الزوايدة، فيما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل النصيرات.

وتحدث مراسلنا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إثر قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة غريز في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة، مشيرا إلى وقوع أضرار كبيرة في المنازل المجاورة.

وفي شمال القطاع، أكد مراسلنا مقتل 20 فلسطينيا وفقدان آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت شارع خليفة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي هذا السياق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن التقديرات الأولية في حي الزيتون تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 120 مواطنا جراء ارتكاب القوات الإسرائيلية لعدد من المذابح بحق عائلات تم قصفها خلال اليومين الماضيين.

وأكد المرصد أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض حيث لم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم رغم محاولات التنسيق عبر الصليب الأحمر.

من جهتها قالت حركة حماس، إن "استمرار العدو الصهيوني في قصفه الإجرامي على منازل المواطنين بغزة إمعان في حرب الإبادة والتطهير العرقي".

وأضافت أن "استمرار العدو الصهيوني في قصفه هو بمثابة الرد العملي على المرافعات ضده في محكمة العدل الدولية"، داعية "المؤسسات الحقوقية في العالم إلى توثيق جرائم الاحتلال لمحاكمته وقادته النازيين على ما يقترفوه".

المصدر: RT