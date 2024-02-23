بايدن: "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حركة "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني وأن "الفلسطينيين يعانون في الواقع من إرهاب حماس".

وكتب بايدن على حسابه في منصة "X": "الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا حماس. وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وأضاف قاصدا الشعب الفلسطيني: "في الواقع هم أيضا يعانون من إرهاب حماس نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن هذا الواقع".

I won't mince words.



The overwhelming majority of Palestinians are not Hamas. And Hamas does not represent the Palestinian people.



In fact, they're also suffering as a result of Hamas' terrorism. We need to be clear-eyed about that reality. — President Biden (@POTUS) February 22, 2024

ومع مرور أكثر من أربعة أشهر منذ اندلاع الحرب، يواجه بايدن ضغوطا لبذل المزيد من الجهد لحماية الفلسطينيين في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع. كما يواجه انتقادات من العرب الأمريكيين والمسلمين لعدم دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام أنه أكد في مكالماته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤقتا من أجل تحرير الرهائن.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

المصدر: RT