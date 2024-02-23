بريطانيا والبرازيل تبحثان النزاعين في أوكرانيا وقطاع غزة

بحث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا النزاعين في أوكرانيا وقطاع غزة.

وجاء في بيان للخارجية البريطانية، صدر في أعقاب مباحثات الوزيرين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، يوم الخميس، أن كاميرون أشار إلى "الآثار الإنسانية المدمرة للحرب (في أوكرانيا) وأهمية موقف البرازيل في الساحة الدولية من أجل بناء السلام".

وأضافت الخارجية البريطانية أن كاميرون "دعا البرازيل للتمسك بالمبادئ التي تعهدت بها بنفسها، واستخدام القنوات المتوفرة لديها، بما فيها مجموعة "بريكس" ورئاسة مجموعة العشرين، لتحث روسيا على إنهاء غزوها غير المبرر وغير الشرعي وإتاحة المجال للدبلوماسية".

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وبشأن قطاع غزة اتفق الوزيران على "ضرورة أن تسمح إسرائيل فورا بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقدم كاميرون كذلك الخطة البريطانية التي تنص على وقف إطلاق النار في غزة مؤقتا من أجل نقل المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن مع الانتقال التدريجي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد كاميرون أن بريطانيا ستؤيد توسيع عدد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من خلال انضمام البرازيل وألمانيا والهند واليابان وإحدى الدول الإفريقية.

ووقع الوزيران على اتفاقية حول التعاون الدفاعي، كي تساعد في تحديث قطاع الصناعات الدفاعية البرازيلي.

المصدر: RT