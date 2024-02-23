ممثل عمان أمام محكمة العدل: إسرائيل تغير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة

قال ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية إن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال والقمع اليومي منذ 75 عاما، مطالبا المحكمة بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين.

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وقال ممثل سلطنة عمان إن العالم يشهد اليوم على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة.

وطالب المتحدث باسم سلطنة عمان المحكمة بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين، وقال: "هناك توافق دولي بشأن الحق في تقرير المصير للفلسطينيين"، مشددا على أنه "على إسرائيل أن تضع حدا لكل الأنشطة التي تمنع حق تقرير الفلسطينيين لمصيرهم".

واعتبر ممثل عمان أمام محكمة العدل الدولية أن الترحيل القسري لمن احتلت أراضيهم ونقل المستوطنين إليها ممنوع بموجب معاهدة جنيف، لافتا إلى أن الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين يهدف إلى إطالة أمد الاحتلال.

وختم ممثل سلطنة عمان مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بالتأكيد أن لا مبرر قانونيا لمواصلة الاحتلال وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وتأتي كلمة ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية بينما بدأت المحكمة الاثنين الماضي جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت بوقت سابق، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

المصدر: وكالات