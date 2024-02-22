المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بالمحافظة الوسطى

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان فجر الجمعة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

إقرأ المزيد

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف 4 منازل مدنية آمنة راح ضحيتها 40 قتيلا وأكثر من 100 إصابة.

وأفاد بأن أكثر من 90% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وحمّل المكتب الإعلامي الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى تل أبيب "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة".

وطالب دول العالم بوقف "حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء بشكل فوري وعاجل".

المصدر: RT