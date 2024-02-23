تضامنا مع غزة.. قياديان من الحزب الناصري يعلنان إضرابا عن الطعام واعتصاما بمقر الحزب بالقاهرة 

أعلن المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بدءا من اليوم الاعتصام والإضراب عن الطعام، تحت عنوان "نشعر بوجعكم وجوعكم" تضامنا مع أهالي غزة.

وكان التيار الناصري الموحد الجماهير العربية قد دعا لتنفيذ إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، بدأت من أمس الخميس 22 فبراير الساعة الثامنة مساء وحتى اليوم الجمعة الساعة الثامنة مساء، تضامنا مع أهل غزة ضد سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحقهم، ويتزامن ذلك مع ذكرى الوحدة بين مصر وسوريا التي قامت بين البلدين عام 1958.

RT

وحضر الاعتصام القيادي الناصري والمناضل كمال أبو عيطة الوزير السابق، ولفيف من قيادات الأمانة المركزية بالحزب العربي الناصري، والنشطاء السياسيين.

وسيتزامن مع الإضراب عن الطعام تنفيذ اعتصام داخل مقر الحزب الناصري في 8 طلعت حرب اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير بعد صلاة الجمعة.

وقد وجه التيار الناصري الموحد تلك الدعوة "لتجاوز صعوبة التحرك في الشارع لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها منذ ما يقرب من خمسة أشهر"، داعيا الجماهير للاستجابة للإضراب والاعتصام لتوصيل رسالة مفادها أننا نشعر بألم اخواننا ونشاركهم جوعهم، ولدعوة الأنظمة العربية للتحرك لوقف القتل والتجويع.

المصدر: RT