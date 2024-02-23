مشاهد من تصدي "كتائب القسام" للقوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة (فيديو)

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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد من تصدي الكتائب للقوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأظهر مقطع الفيديو استهداف عناصر "القسام" لدبابات إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون ما أحدث انفجارا قويا في بدن المركبة.

كما أظهر المقطع دك تجمعات إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون بالاشتراك مع "كتائب الأنصار".

ووثق الفيديو أيضا عملية رصد لمروحيات إسرائيلية قالت الكتائب إنها هبطت لإجلاء القتلى والمصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT