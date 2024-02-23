"حزب الله" ينعى رابط مارون الراس بعد إصابته جراء غارة إسرائيلية

نعى "حزب الله" اللبناني يوم الجمعة، رابط بلدة مارون الراس محمد عبد الرسول علوية، الذي كان قد استهدف بغارة إسرائيلية على سيارته في مدينة بنت جبيل منذ فترة وتوفي اليوم متأثرا بجراحه.

وذكر "حزب الله" اللبناني وفاة رابط بلدة مارون الراس محمد عبد الرسول علوية، بعد 11 يوما من إصابته في هجوم استهدف السيارة التي كان يستقلها بمدينة بنت جبيل.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم أمس مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في كفر رمان بقضاء النبطية، هشام حسين عبدالله "أبو زينب"، وحسن محمود صالح.

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كما قتل أربعة عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا جنوب لبنان، جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني للهيئة في البلدة.

وفي ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل لا تزال الحدود تشهد اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات وزارة الصحة الإسرائيلية، من تداعيات الحرب.

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المصدر: RT