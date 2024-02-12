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مراسلتنا: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل وأنباء عن إصابات (صورة)

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل وأنباء عن إصابات (صورة)
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أفادت مراسلتنا، اليوم الاثنين، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام في مدينة بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي، جنوب لبنان، مشيرة إلى أنباء عن وقوع إصابات.

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مراسلتنا: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل وأنباء عن إصابات (صورة)
RT

يأتي ذلك، بعدما فشلت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية اغتيال بمسيرة منذ يومين، استهدفت مسؤولا من حركة حماس في لبنان في منطقة جدرا بمدينة صيدا جنوب لبنان.

وتشهد أجواء مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني تحليقا مكثفا للطيران المسير الإسرائيلي. 

في غضون ذلك، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وكذلك شن غارة عند أطراف بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي.

مراسلتنا: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل وأنباء عن إصابات (صورة)
RT
آثار الغارة في طيرحرفا

يتبع..

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