وزير خارجية إسرائيل: إذا لم يتحرك مجلس الأمن ضد حزب الله فنحن سنفعل

بعث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال كاتس في رسالته "إن إيران تنقل أسلحة إلى حزب الله، مما يشكل انتهاكا للقرار الأممي رقم 1701".

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ويزعم كاتس أن إيران تنقل الأسلحة عبر البر والجو والبحر فضلا عن ذكره بالتفصيل للمكونات الدقيقة التي يتم نقلها وفيما يتم استخدامها.

وبحسب وزير الخارجية الإسرائيلي "يتم نقل الأسلحة من إيران إلى العراق ومن هناك إلى سوريا، وخلال تلك المرحلة يتم نقل الأسلحة عبر الحدود إلى لبنان".

وذكر في رسالته لمجلس الأمن التواريخ المفصلة لعمليات نقل الأسلحة الأخيرة.

وطلب وزير خارجية إسرائيل في رسالته من "مجلس الأمن أن يدعو الحكومة اللبنانية أيضا إلى الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس وتحمل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل، وضمان خلو المنطقة الواقعة حتى نهر الليطاني من التواجد العسكري أو الأصول أو الأسلحة".

وأكد أن إسرائيل لها الحق في القيام بكل ما تحتاجه بموجب القانون الدولي لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات.

وفي ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل لا تزال الحدود تشهد اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات وزارة الصحة الإسرائيلية، من تداعيات الحرب.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"