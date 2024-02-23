ردا على خطة نتنياهو لما بعد الحرب.. بلينكن يكرر رفض واشنطن أي "احتلال جديد" لقطاع غزة

كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ترفض أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وجاءت تصريحات بلينكن ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لما بعد الحرب ضد "حماس" تلحظ استمرار "السيطرة الأمنية" لإسرائيل في الضفة الغربية والقطاع.

وأوضح بلينكن في رده على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس، قائلا: "لم أطلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة".

وأضاف: "ينبغي ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة ويجب عدم تقليص أراضي القطاع"، وهما أمران يشكلان في رأيه "مبادئ أساسية" لمستقبل القطاع.

هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن بنيامين نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة. فيما رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية الوثيقة التي قدمها، قائلة إنها تهدف لإطالة أمد الحرب وتنفيذ مخطط التهجير.

كما أفاد مرصد حقوقي بأنه رصد 6 مؤشرات رئيسية على مواصلة إسرائيل "جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة خلال 4 أسابيع من قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمها باتخاذ تدابير لمنع وقوع ذلك.

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ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ140، يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع، في ظل استمرار المفاوضات للتوصل إلى هدنة وتبادل الأسرى. فيما أعلنت وزارة الصحة، مقتل 104 فلسطينيين خلال الساعات الـ 24 الاخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا ارتفع إلى 29514.

المصدر: RT + "أ ف ب"