لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /23.02.2024/ وأبرز مستجداتها
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في اليوم الـ140 للحرب في غزة، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته "لليوم التالي"، فيما يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع، بظل استمرار المفاوضات للتوصل إلى هدنة وتبادل الأسرى.
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يتبع..