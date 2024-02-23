لافروف يبحث مع رئيس البرازيل الوضع حول أوكرانيا والحرب في غزة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الوضع حول أوكرانيا، حيث شدد الزعيم البرازيلي على عدم جدوى المبادرات والإنذارات أحادية الجانب.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الروسية عقب اللقاء الذي جمع لافروف ودا سيلفا أمس الخميس في العاصمة برازيليا.

وقال البيان: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا. وأكد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا موقف البرازيل المؤيد لحل النزاع على أساس الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، مشددا على عدم جدوى المبادرات والإنذارات أحادية الجانب".

وحسب البيان، فقد "تم التعبير عن تشابه المواقف بشأن الأزمة العميقة في الأراضي الفلسطينية، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين".

وأشار الطرفان إلى ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيجاد حلول للمشاكل الإنسانية الخطيرة، وكذلك إزالة العقبات أمام تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية.

وناقش لافروف ولولا دا سيلفا جدول الاتصالات على المستويات العالية والأعلى، مع الأخذ في الاعتبار فعاليات مجموعتي "بريكس" و"العشرين" المقبلة في عام 2024، والتي ترأسهما روسيا والبرازيل تباعا.

المصدر: RT