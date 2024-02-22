لافروف يصل إلى العاصمة البرازيلية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة البرازيلية، برازيليا حيث من المقرر أن يلتقي اليوم بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية بحضور حرس الشرف، وفرش السجاد الأحمر.

وشارك لافروف في وقت سابق باجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث أكد للصحفيين أنه سيلتقي بالرئيس البرازيلي.

ووصل وزير الخارجية الروسي إلى البرازيل، قادما من فنزويلا وقبلها كوبا. وهي المحطة الأخيرة في جولته بأمريكا اللاتينية.

المصدر: نوفوستي