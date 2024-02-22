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لافروف يعلن عدم التواصل مع وزراء الخارجية الغربيين على هامش اجتماع وزراء خارجية "العشرين"

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لافروف يعلن عدم التواصل مع وزراء الخارجية الغربيين على هامش اجتماع وزراء خارجية
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لم يجر أي اتصالات مع نظرائه من الدول الغربية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين ردا على سؤال حول الاتصالات مع وزراء الخارجية الغربيين: "لا، لم أبحث عن مثل هذه الاتصالات. ويبدو أنهم اتبعوا اتفاقهم لتجنب التواصل مع وفدنا بكل الطرق الممكنة".

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ووصل وزير الخارجية الروسي أمس إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة "العشرين"، قادما من فنزويلا وقبلها كوبا.

وصرح لافروف في مجلس الدوما بوقت سابق بأن روسيا ستعيق سياسة "الأكرنة" في إطار مجموعة العشرين G20، لافتا إلى أن روسيا ستواصل العمل في إطار المجموعة.

وأضاف لافروف: "سنواصل، جنبا إلى جنب مع دول الجنوب العالمي، إحباط محاولات الأقلية الغربية لتحويل مجموعة العشرين إلى أداة لتحقيق غاياتها الأنانية الضيقة، بما في ذلك "أكرنة" أجندة هذه الجمعية".

المصدر: نوفوستي

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