أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انفتاح روسيا على التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للوضع في أوكرانيا، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار مصالح البلاد والحقائق على الأرض.

وقال وزير الخارجية بذلك خلال ساعة الحكومة في مجلس الدوما: "كما أكد (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) في مقابلة مع تاكر كارلسون، فإننا نظل منفتحين على تسوية سياسية ودبلوماسية على أساس مراعاة مصالحنا المشروعة، وعلى أساس مراعاة الحقائق".

وأشار لافروف إلى أن روسيا ستعيق سياسة "الأكرنة" في إطار مجموعة العشرين G20، لافتا إلى أن روسيا ستواصل العمل في إطار المجموعة.

وأضاف لافروف: "سنواصل، جنبا إلى جنب مع دول الجنوب العالمي، إحباط محاولات الأقلية الغربية لتحويل مجموعة العشرين إلى أداة لتحقيق غاياتها الأنانية الضيقة، بما في ذلك "أكرنة" أجندة هذه الجمعية".

المصدر: تاس