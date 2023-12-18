البرازيل تعلن رغبتها بحضور بوتين اجتماع مجموعة العشرين وأن القمة بدون روسيا ستكون ناقصة

صرح سيلسو أموريم المستشار الخاص للرئيس البرازيلي، بأن بلاده ترغب بأن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين، مؤكدا أن الحدث بدون روسيا سيكون غير مكتمل.

وقال أموريم في مقابلة مع موقع UOL: "البرازيل تريد أن يكون فلاديمير بوتين حاضرا في قمة مجموعة العشرين"، كما أشار السياسي، إلى أن هذا الحدث بدون روسيا سيكون غير مكتمل.

وفي أوائل ديسمبر، قال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إن بلاده ستدعو بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين، على الرغم من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، ووفقا لرئيس الدولة، يجب على الزعيم الروسي تقييم العواقب المحتملة بنفسه.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف موسكو باختصاصها القضائي، مذكرة اعتقال في مارس الماضي، بحق بوتين ومفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية السلطات الروسية بـ "ترحيل إجباري" للأطفال الذين تم نقلهم من منطقة الحرب إلى مناطق آمنة، وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن إثارة مسألة اعتقال الرئيس أمر غير مقبول، وأي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية باطلة.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في البرازيل عام 2024، وكما قال بيسكوف، لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن شكل مشاركة الرئيس الروسي.

المصدر: RT