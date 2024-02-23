لأجل الرهائن والمساعدات.. بيربوك تؤكد ضرورة وقف إنساني مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ضرورة وقف إنساني مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية: "نحن بحاجة إلى وقف إنساني مؤقت لإطلاق النار لإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضافت أن الوضع الإنساني هناك "كارثي الآن".

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أكد مصدر مصري مسؤول انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، بشان التهدئة في قطاع غزة، واستمرار الجهود خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن هناك علامات جديدة على التفاؤل بإمكانية المضي قدما نحو بدء مفاوضات جادة.

وبدأت في باريس خلال وقت سابق اليوم، محادثات تستهدف إقرار هدنة في غزة لوقف القتال في القطاع الذي دمرته الحرب، ولإطلاق سراح رهائن إسرائيليين وأجانب لدى حماس، وسط تفاؤل من قبل الوسطاء بإمكان المضي قدما نحو بدء مفاوضات حول غزة. ونقلت رويترز، اليوم الجمعة عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إن محادثات وقف إطلاق النار بدأت باجتماع رئيس الموساد الإسرائيلي على انفراد مع كل طرف من قطر ومصر والولايات المتحدة.

المصدر: تاس