آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /22.01.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wts8
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- عمدة كييف: أوكرانيا تسير في الاتجاه الخاطئ وأصبحت دولة استبدادية
إعلان حالة التأهب القصوى في مقاطعة لينينغراد تحسبا لأي هجمات بطائرات مسيرة
- الأمم المتحدة تدين هجوم القوات الأوكرانية على سوق دونيتسك
- "نيويورك بوست": رفض زيلينسكي التفاوض مع روسيا دمر فرصه في جذب التمويل الغربي
- "تلغراف": القوات الأوكرانية تبني خطوطا دفاعية مشابهة لـ "خط سوروفيكين" الروسي