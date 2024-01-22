 
مباشر

"البديل الألماني" يطالب بترحيل اللاجئين الأوكرانيين بعد انتهاء الحرب

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wtvp

طالبت أليس فايدل زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" بضرورة ترحيل اللاجئين الأوكرانيين عن ألمانيا بعد انتهاء الحرب في بلادهم.

وقالت فايدل في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "عندما تنتهي الحرب، سيتعين على جميع الأوكرانيين العودة إلى بلادهم للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا".

إقرأ المزيد
دبلوماسي ألماني: على أوكرانيا ألا تنتظر عضوية
دبلوماسي ألماني: على أوكرانيا ألا تنتظر عضوية "الناتو" في المستقبل المنظور

وأوضحت أنه ليس للاجئين الأوكرانيين مستقبل في ألمانيا.

ولفتت إلى أنه كان من الخطأ السماح لهم بتلقي مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وفي وقت سابق، أيد عضو البرلمان الألماني عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض وعضو لجنة الشؤون الدولية رودريش كيسفيتر، الفكرة التي ظهرت في كييف والمتمثلة في إعادة الرجال في سن الخدمة العسكرية إلى وطنهم مطالبا السلطات الألمانية بتسهيل ذلك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا