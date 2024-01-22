"البديل الألماني" يطالب بترحيل اللاجئين الأوكرانيين بعد انتهاء الحرب

طالبت أليس فايدل زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" بضرورة ترحيل اللاجئين الأوكرانيين عن ألمانيا بعد انتهاء الحرب في بلادهم.

وقالت فايدل في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "عندما تنتهي الحرب، سيتعين على جميع الأوكرانيين العودة إلى بلادهم للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا".

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وأوضحت أنه ليس للاجئين الأوكرانيين مستقبل في ألمانيا.

ولفتت إلى أنه كان من الخطأ السماح لهم بتلقي مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وفي وقت سابق، أيد عضو البرلمان الألماني عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض وعضو لجنة الشؤون الدولية رودريش كيسفيتر، الفكرة التي ظهرت في كييف والمتمثلة في إعادة الرجال في سن الخدمة العسكرية إلى وطنهم مطالبا السلطات الألمانية بتسهيل ذلك.

المصدر: نوفوستي