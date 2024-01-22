الدفاع الروسية تعلن تحييد 1005 عسكريين وإسقاط 76 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 1005 عسكريين بين قتيل وجريح، وإسقاط طائرة Su-25 و76 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 9 هجمات وبلغت خسائر العدو 180 عسكريا و5 دبابات ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.
- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 180 عسكريا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.
- على محور دونيتسك تم صد 6 هجمات وبلغت خسائر العدو 320 فردا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية و10 دبابات من بينها دبابة Leopard 2A5 ألمانية و6 عربات مدرعة، وعربة "ستريلا-10" صاروخية.
- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 120 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.
- على محور زابوروجيه تم تحييد 105 عسكريين بين قتيل وجريح وتدمير مدافع غربية.
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 100 عسكري وتم تدمير مدافع غربية له.
- أسقطت دفاعاتنا طائرة Su-25 قرب قرية إيفانوفكا بمقاطعة خاركوف.
- أسقطت الدفاعات الروسية 6 صواريخ Storm Shadow بريطانية مجنحة، و5 صواريخ HIMARS أمريكية.
- تم إسقاط 76 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية