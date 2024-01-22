الدفاع الروسية تعلن تحييد 1005 عسكريين وإسقاط 76 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 1005 عسكريين بين قتيل وجريح، وإسقاط طائرة Su-25 و76 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 9 هجمات وبلغت خسائر العدو 180 عسكريا و5 دبابات ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 180 عسكريا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.

على محور دونيتسك تم صد 6 هجمات وبلغت خسائر العدو 320 فردا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية و10 دبابات من بينها دبابة Leopard 2A5 ألمانية و6 عربات مدرعة، وعربة "ستريلا-10" صاروخية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 120 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور زابوروجيه تم تحييد 105 عسكريين بين قتيل وجريح وتدمير مدافع غربية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 100 عسكري وتم تدمير مدافع غربية له.

أسقطت دفاعاتنا طائرة Su-25 قرب قرية إيفانوفكا بمقاطعة خاركوف.

أسقطت الدفاعات الروسية 6 صواريخ Storm Shadow بريطانية مجنحة، و5 صواريخ HIMARS أمريكية.

تم إسقاط 76 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية