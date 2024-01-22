الخزانة الأمريكية: انخفاض توظيف المستثمرين الروس في السندات الأمريكية إلى 28 مليون دولار

أعلنت الخزانة الأمريكية انخفاض توظيف المستثمرين الروس في السندات الحكومية الأمريكية من 31 مليون دولار إلى 28 مليون دولار في نوفمبر، بعد تخلّص المركزي الروسي من توظيفه فيها بالكامل.

وتتكون الاستثمارات الروسية من 25 مليون دولار من الاستثمارات المالية طويلة الأجل و3 ملايين دولار قصيرة الأجل.

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وأشارت الوزارة إلى أن اليابان لا تزال في المرتبة الأولى في قائمة أكبر مالكي الديون الأمريكية، حيث زادت استثمارات اليابانيين بمقدار 29.3 مليار خلال شهر نوفمبر إلى 1.128 تريليون دولار.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية بـ782 مليار دولار ثم بريطانيا بـ716.2 مليار دولار.

يذكر أنه في عام 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك روسيا، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة ويحظر المعاملات معه، فيما أعلن البنك المركزي الروسي في نوفمبر 2023 أنه ليس لديه التزامات خزانة أمريكية في محفظته.

يذكر أن روسيا بدأت خفض استثماراتها في سندات الدين الأمريكية منذ عام 2018، حيث انخفضت من 96 مليار دولار إلى 48.7 مليار في أبريل 2018، وإلى 14.9 مليار في مايو من العام ذاته، وذلك بعد أن وظفت زهاء تريليون دولار في هذه السندات بأوقات سابقة.

المصدر: نوفوستي