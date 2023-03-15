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روسيا تقلص استثماراتها في السندات الأمريكية

مال وأعمال

روسيا تقلص استثماراتها في السندات الأمريكية
Globallookpress Jürgen Schwenkenbecher
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أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن روسيا قلصت استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية في يناير الماضي بواقع 9 أضعاف مقارنة بديسمبر الماضي.

وتشير البيانات إلى أن الاستثمارات الروسية في السندات الأمريكية في يناير تراجعت إلى 67 مليون دولار، فيما بلغت 629 مليونا في ديسمبر 2022.

واستثمرت روسيا في يناير الماضي 54 مليون دولار في السندات طويلة الأجل (مقابل 104 ملايين في ديسمبر) و13 مليونا في السندات قصيرة الأجل (مقابل 525 مليون دولار في ديسمبر).

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يذكر أن روسيا بدأت خفض استثماراتها في سندات الدين الأمريكية منذ عام 2018، حيث انخفضت من 96 مليار دولار إلى 48.7 مليار في أبريل 2018، وإلى 14.9 مليار في مايو من العام ذاته، وذلك بعد أن وظفت مئات المليارات في هذه السندات بأوقات سابقة.

ولا تزال اليابان أكبر مستثمر في سندات الدين الحكومية الأمريكية، حيث بلغ حجم استثماراتها نحو 1.1 تريليون دولار في يناير (مقابل 1.07 تريليون في ديسمبر)، وحلت الصين في المركز الثاني بـ859.4 مليار دولار في يناير (867.1 مليار دولار في ديسمبر)، وبريطانيا في المركز الثالث بـ668.3 مليار دولار في يناير (654.5 مليار دولار في ديسمبر).

المصدر: تاس

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