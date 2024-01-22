الأمن الروسي يحبط اعتداء إرهابيا على موقع عسكري

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي مشبوها في إقليم ألطاي شرقي البلاد بالجرم المشهود، حاول تنفيذ اعتداء إرهابي على موقع عسكري في الإقليم.

وجاء في بيان الأمن الروسي: "االمعتقل من مواليد عام 1979، وخطط لهجوم إرهابي في مدينة بارناول، حيث أعد زجاجات حارقة لإلقائها على موقع تابع لوزارة الدفاع".

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وتبين أن الموقوف تم اعتقاله في نوفمبر 2023، وأجرى اتصالات عبر الإنترنت مع منظمة إرهابية شبه عسكرية محظورة في روسيا.

وأبدى خلال المحادثة استعداده لارتكاب أعمال إرهابية في مواقع عسكرية في مدينة بارناول، وضد كبار المسؤولين في المنطقة.

المصدر: تاس