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الأمن الروسي يعتقل عميلا لاستخبارات كييف شرقي روسيا

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الأمن الروسي يعتقل عميلا لاستخبارات كييف شرقي روسيا
Sputnik
مدينة خاباروفسك، روسيا، 19 يناير 2024
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أعلن الأمن الفدرالي الروسي القبض على عميل لاستخبارات كييف العسكرية نشط في مدينة خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي، وزود النظام الأوكراني بمعلومات حول أنظمة الرادار الروسية.

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وكشف التحقيق أن الموقوف جمع بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية بيانات حول أنظمة الرادار الروسية في المنطقة، ومعلومات شخصية عن العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما خطط لعمليات تخريبية استهدفت العسكريين الروس في إقليم خاباروفسك.

المصدر: سبوتنيك

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